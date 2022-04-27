Печатают бюллетени: орки готовят "референдум" в Херсонской области

Оккупанты препятствуют выезду украинцев, которые планируют покинуть пределы временно оккупированных территории Херсонской области.
Орки готовят проведение "референдума" на временно захваченной территории Херсонской области. Оккупанты уже начали печатать бюллетени, сообщает Генштаб в Facebook.
В то же время оккупанты препятствуют выезду украинцев, которые планируют покинуть пределы временно оккупированных территории Херсонской области.
"На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума", печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины. При этом, российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям", - пишет пресс-служба Генштаба.
Референдумы орков на оккупированных териториях
Ранее Главред писал о том, что на захваченных Россией и ее боевиками "ЛДНР" районах Донецкой и Луганской областей оккупанты уже в середине мая могут провести так называемые "референдумы" о вхождении якобы "республик" в состав РФ. Ориентировочные даты "плебисцитов" – 14 и 15 мая. Речь идет о "присоединении" всех районов региона.
Также "референдум" об объявлении "ХНР" готовится в Херсонской области, которую захватчики также могут присоединить к своей стране. "Присоединить" захваченный Донбасс хочет лично Владимир Путин. Даты решений оккупантов могут быть сдвинуты по результатам боев с армией Украины.
26 апреля в оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА. "Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.
Что известно о Сальдо и Кобце
Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, а потом – нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва. В последнем посту на своей странице в Facebook он высказывал свою проукраинскую позицию. Политик писал, что он "не изменил своей душе" и отмечал, что "его душа – это Херсон, а Херсон – это Украина". После этого публикаций на его странице больше не было.
Информация о том, кто такой Кобец, пока неизвестна.
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