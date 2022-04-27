Печатают бюллетени: орки готовят "референдум" в Херсонской области

Орки готовят "референдум" в Херсоне / скриншот из видео

Орки готовят проведение "референдума" на временно захваченной территории Херсонской области. Оккупанты уже начали печатать бюллетени, сообщает Генштаб в Facebook.

В то же время оккупанты препятствуют выезду украинцев, которые планируют покинуть пределы временно оккупированных территории Херсонской области.

"На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума", печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины. При этом, российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям", - пишет пресс-служба Генштаба.

Референдумы орков на оккупированных териториях

Ранее Главред писал о том, что на захваченных Россией и ее боевиками "ЛДНР" районах Донецкой и Луганской областей оккупанты уже в середине мая могут провести так называемые "референдумы" о вхождении якобы "республик" в состав РФ. Ориентировочные даты "плебисцитов" – 14 и 15 мая. Речь идет о "присоединении" всех районов региона.

Также "референдум" об объявлении "ХНР" готовится в Херсонской области, которую захватчики также могут присоединить к своей стране. "Присоединить" захваченный Донбасс хочет лично Владимир Путин. Даты решений оккупантов могут быть сдвинуты по результатам боев с армией Украины.

26 апреля в оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА. "Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Что известно о Сальдо и Кобце

Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, а потом – нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва. В последнем посту на своей странице в Facebook он высказывал свою проукраинскую позицию. Политик писал, что он "не изменил своей душе" и отмечал, что "его душа – это Херсон, а Херсон – это Украина". После этого публикаций на его странице больше не было.

Информация о том, кто такой Кобец, пока неизвестна.

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