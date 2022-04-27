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Впереди несколько очень тяжелых недель боев на Донбассе - Резников

27 апреля 2022, 20:35

Как говорит глава украинского военного ведомства Алексей Резников, западные страны уже в постоянном режиме поставляют Украине мощную артиллерию.

резников
Алексей Резников / REUTERS

Руководитель украинского Министерства обороны Алексей Резников призвал украинцев готовиться к нескольким очень тяжелым неделям, во время которых будут идти жесточайшие бои в ходе наступления российских войск на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель. Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика нуждаются в определенном времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас. […] Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, к победе мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы", ‒ сказал он.

Как говорит Резников, западные страны уже поставляют Украине мощную артиллерию

"В частности, западные партнеры уже приступили к поставкам артиллерии калибра 155 мм, которая является основным калибром артиллерии армий стран-членов Североатлантического альянса. В будущем это обеспечит полную взаимосовместимость и возможность слаженного действия между ВСУ и армиями стран-членов Альянса", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее руководитель украинского Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что ситуацию с войной против России удалось изменить благодаря мужеству, героизму и отчаянному сопротивлению армии Украины и украинского народа. В итоге мир поверил в то, что тогда казалось невозможным.

Общество в Европе поддержало украинцев, в результате чего европейские политики вынуждены были усилить помощь Украине.

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Автор: Егор Бунин
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новости Украины Алексей Резников война России и Украины
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