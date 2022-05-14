УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – эксперт

14 мая 2022, 05:15

Армия Украины может перекрыть линии снабжения российских войск, которые идут из оккупированного Крыма, считает Сергей Грабский.

Учения
Освобождение Приазовья станет делом времени, если армия Украины осуществит выход на Херсон и Новую Каховку – эксперт / АрмияИнформ

Войска России неспроста усиленно держатся за оккупированную Херсонскую область. Если силам обороны Украины удастся выйти на Новую Каховку и Херсон и взять под контроль переправы, противнику будет некуда отступать. Враг вынужден будет либо сдаться, либо его уничтожат. Причем такой маневр может привести к установлению огневого контроля над линиями снабжения российских войск из оккупированного Крыма. Переход на левую сторону Днепра позволит приблизиться к крымскому перешейку и ликвидировать угрозу противника на юге Запорожской области. Тогда деоккупация Приазовья станет делом времени. Об этом заявил полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью НВ он рассказал о том, что Херсонская область остается стратегически важным регионом, как для Украины, так и для российской оккупационной армии. Если украинским войскам удастся выйти на Новую Каховку или Херсон, а также вернуть под свой контроль переправы, к северу позиции противника еще останутся, однако вариантов для него уже не будет. Причем выход на такие позиции поспособствует удержанию под огневым контролем линий обеспечения вражеских подразделений с оккупированного Крыма.

Читайте такжеПутин собрался в мае присоединить "ЛДНР" к России, а в Херсонской области объявить "ХНР" – СМИ"Надо понимать и почему противник так отчаянно держится за эту часть украинской земли, и почему она важна для нас. Ведь если мы выходим на Новую Каховку или на Херсон и захватываем переправы, потому что к северу от локаций противник еще останется, фактически противник будет там обречен. Потому что отступать ему будет некуда, и он будет принужден сдаться, или он будет гарантированно уничтожен. Кроме того, нужно понимать, что выход на эти позиции позволит нам держать под огневым контролем линии снабжения противника, идущие из Крыма", - объяснил Грабский.

Также он добавил, что даже переход на левую сторону Днепра позволит приблизиться к крымским перешейкам и перекроет возможности вражеских войск осуществлять агрессию на юге Запорожчины. Положение врага существенно усложнится, а деоккупация Приазовья станет делом времени.

"Если мы даже перейдем на ту сторону, на левую сторону Днепра, приблизимся к крымским перешейкам, мы фактически уничтожим возможность противника совершать агрессивные действия на северо-таврическом направлении, то есть на юге Запорожской области. И таким образом его ситуация, его положение там будет очень-очень усложнено. И тогда освобождение Приазовья будет просто делом времени", - подчеркнул военный эксперт Сергей Грабский.

Смотрите онлайн новости Херсона

Ситуация в Херсоне

Назначенный Россией коллаборант, так называемый "заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов ранее заявил, что оккупанты, дескать, будут просить российского президента Путина "присоединить" захваченную область к РФ.

Дескать, переход под российское законодательство собираются осуществить до конца года. До конца мая якобы должен заработать банк для хождения рубля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решения оккупантов не интересуют Киев. Вооруженные силы Украины освободят Херсонскую область. После приговора суда пособники захватчиков могут готовить разве что прошение о помиловании.

Замглавы администрации президента РФ, спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление пророссийского колаборанта о якобы обращении относительно "присоединения" оккупированной Херсонщины к Росии. По его словам, такие решения, дескать, должны быть четко обоснованы с юридической и политической позиции.

Главред рекомендует:

viber
ВСУ войска России Херсонская область новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая Гороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньгиГороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годыСказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы Думают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войнеДумают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войне Приметы на 12 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду
Поддержите Главред

Последние новости

05:15

Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – эксперт

04:45

В Пентагоне могут приостановить поставки вооружения Украине: в чем причина

04:10

В Украину идет резкое похолодание и мощные ливниВидео

03:30

Куда Россия хотят кинуть резервы: военный эксперт назвал область

03:00

Путин подпишет капитуляцию: астролог назвала сроки окончания войныВидео

Реклама
02:31

Гороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интриги

02:02

Как избавиться от плесени: 3 простые, но проверенные способы

01:32

Война в Украине развеяла главный миф о России, который держал в страхе даже США - историк

00:51

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

Брутальный Хлывнюк украсил обложку американского глянца

00:25

Зеленский поведал о сложных переговорах с Россией по Азовстали

00:06

"Ты плачешь": Каменских презентовала клип о войнеВидео

13 мая, пятница
23:56

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

23:27

Дорофеева интригует новым дуэтом в сети

23:24

Намечается "зрадонька": Арестович поведал о планах России пойти в новое наступление

23:03

"Учитесь у них": Лукашенко восхитился тактикой ВСУ против войск ПутинаВидео

22:39

"Первая за 77 дней фотография": Брежнева показала, как праздновали день рождения Меладзе в Италии

22:37

Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конецВидео

22:37

Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из АзовсталиВидео

22:35

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

Реклама
22:02

Западные эксперты пояснили, почему наступление оккупантов на Донбассе выдыхается

21:54

Рождение ребенка: в "Дие" снова доступны услуги еМалятко

21:45

Оккупанты к чему-то готовятся: из Севастополя вышли все подлодки Черноморского флотаВидео

21:25

"Никто из спортсменов не виноват": легендарный футболист предал Украину и оскандалился заявлениемВидео

21:23

В Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на ДонбассеВидео

21:16

Позиция Украины неизменна: Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефтьВидео

20:57

Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливаютВидео

20:36

Стрелял в голову: установлена личность рашиста, который хвастался жене убийствами

20:19

Переворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведкиВидео

20:10

Monobank возобновляет работу двух сервисов: подробности

19:44

Путин тяжело болен: в Британии раскрыли страшный диагноз хозяина КремляВидео

19:36

Не могут успокоиться: хакеры из России пригрозили сорвать победу Украины на ЕвровиденииВидео

19:36

Россия потеряла шанс захватить Украинумнение

19:35

Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

19:23

Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

19:23

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с ШойгуВидео

19:08

Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды

19:07

Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеВидео

18:59

ВСУ заходят в тыл рашистам: штурм оккупантов захлебнулся на трех направленияхВидео

18:56

Иван Яковина. Наша арта - лучшая в мире: как цифровые технологии помогают мочить оккупантовВидеоблоги

Реклама
18:55

Русские оккупанты подло убили украинца пулей в спину, когда тот попросился в туалет

18:53

Тимошенко рассказал, как удалось возобновить водоснабжение в Николаеве

18:51

В разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФВидео

18:39

Устроят ад рашистам в небе: ФРГ планирует вооружить Украину мощными системами ПВОВидео

18:17

Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы

18:10

Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: там "поддерживают терроризм"

18:06

Россия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границемнение

18:04

Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в списке

17:59

Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку УкраиныВидео

17:53

Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять