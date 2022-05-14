Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – эксперт

Освобождение Приазовья станет делом времени, если армия Украины осуществит выход на Херсон и Новую Каховку – эксперт / АрмияИнформ

Войска России неспроста усиленно держатся за оккупированную Херсонскую область. Если силам обороны Украины удастся выйти на Новую Каховку и Херсон и взять под контроль переправы, противнику будет некуда отступать. Враг вынужден будет либо сдаться, либо его уничтожат. Причем такой маневр может привести к установлению огневого контроля над линиями снабжения российских войск из оккупированного Крыма. Переход на левую сторону Днепра позволит приблизиться к крымскому перешейку и ликвидировать угрозу противника на юге Запорожской области. Тогда деоккупация Приазовья станет делом времени. Об этом заявил полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью НВ он рассказал о том, что Херсонская область остается стратегически важным регионом, как для Украины, так и для российской оккупационной армии. Если украинским войскам удастся выйти на Новую Каховку или Херсон, а также вернуть под свой контроль переправы, к северу позиции противника еще останутся, однако вариантов для него уже не будет. Причем выход на такие позиции поспособствует удержанию под огневым контролем линий обеспечения вражеских подразделений с оккупированного Крыма.

Читайте такжеПутин собрался в мае присоединить "ЛДНР" к России, а в Херсонской области объявить "ХНР" – СМИ"Надо понимать и почему противник так отчаянно держится за эту часть украинской земли, и почему она важна для нас. Ведь если мы выходим на Новую Каховку или на Херсон и захватываем переправы, потому что к северу от локаций противник еще останется, фактически противник будет там обречен. Потому что отступать ему будет некуда, и он будет принужден сдаться, или он будет гарантированно уничтожен. Кроме того, нужно понимать, что выход на эти позиции позволит нам держать под огневым контролем линии снабжения противника, идущие из Крыма", - объяснил Грабский.

Также он добавил, что даже переход на левую сторону Днепра позволит приблизиться к крымским перешейкам и перекроет возможности вражеских войск осуществлять агрессию на юге Запорожчины. Положение врага существенно усложнится, а деоккупация Приазовья станет делом времени.

"Если мы даже перейдем на ту сторону, на левую сторону Днепра, приблизимся к крымским перешейкам, мы фактически уничтожим возможность противника совершать агрессивные действия на северо-таврическом направлении, то есть на юге Запорожской области. И таким образом его ситуация, его положение там будет очень-очень усложнено. И тогда освобождение Приазовья будет просто делом времени", - подчеркнул военный эксперт Сергей Грабский.

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Ситуация в Херсоне

Назначенный Россией коллаборант, так называемый "заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов ранее заявил, что оккупанты, дескать, будут просить российского президента Путина "присоединить" захваченную область к РФ.

Дескать, переход под российское законодательство собираются осуществить до конца года. До конца мая якобы должен заработать банк для хождения рубля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решения оккупантов не интересуют Киев. Вооруженные силы Украины освободят Херсонскую область. После приговора суда пособники захватчиков могут готовить разве что прошение о помиловании.

Замглавы администрации президента РФ, спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление пророссийского колаборанта о якобы обращении относительно "присоединения" оккупированной Херсонщины к Росии. По его словам, такие решения, дескать, должны быть четко обоснованы с юридической и политической позиции.

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