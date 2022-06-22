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Взорвано авто гауляйтера Чернобаевки: коллаборант получил ранения

22 июня 2022, 15:37

В авто Юрия Турулева выбиты стекла, корпус сильно посечен осколками.

Юрий Турулев / Cкриншот видео Суспільного

В Херсонской области совершено покушение на назначенного Россией "главу военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.

Он получил ранения. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на данные "администрации" поселка.

При этом росСМИ публикуют кадры взорванной машины Юрия Турулева.

На них видно, что в авто выбиты стекла, корпус сильно посечен осколками.

Что известно о гауляйтере Чернобаевки

Ранее сообщалось о том,что по материалам СБУ подозрение получил Юрий Турулев. Он был руководителем местной автостанции, рассказали в Службе безопасности Украины.

"Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность т.н. главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области. "Гауляйтер" не просто является сторонником русского мира, но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом", – отметили в СБУ.

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Российские войска многократно потерпели сокрушительные удары со стороны сил обороны Украины в Чернобаевке Херсонской области. Оккупанты в поселке на аэродроме постоянно пытаются соорудить там свой командный пункт и место для дислокации военных самолетов. Однако ВСУ наносят по ним удары.

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Херсонская область Чернобаевка
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