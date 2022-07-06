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Венгрия не поставляет Украине оружие, потому что РФ начнет обстреливать Закарпатье – Сиярто

6 июля 2022, 12:09

Глава венгерского МИД объяснил, что его страна боится спровоцировать Россию на большие обстрелы.

петер сийярто
Венгрия не поставляет Украине оружие, потому что РФ начнет обстреливать Закарпатье – Сиярто/ Reuters

В Венгрии объяснили, почему отказываются помогать поставлять Украине западное вооружение. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, Россия может начать обстреливать Закарпатье, когда узнает, что по той территории везут оружие для ВСУ.

Об этом глава венгерского МИД заявил в интервью CNN. Он отметил, что на Западе Украины проживают 150 тысяч венгров.

"Очевидно, что в случае поставки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – отметил Сиярто.

При этом он посетовал, что Венгрия приняла 630 тысяч беженцев из Украины, а теперь якобы его государство обвиняют в отказе от поставок оружия.

"Мы хорошо заботимся о них (беженцах – ред.), предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одну вещь: не провоцировать нас, не обвинять нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение: не принимать участие в доставке вооружения", – сказал Сіярто.

Он добавил, что Венгрия боится быть вовлеченной в эту войну, ведь она соседняя с Украиной страна.

Раньше в Венгрии набросились на Украину с новыми обвинениями. Сиярто заявлял, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне о Венгрии.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал право Украины защищаться перед лицом российской агрессии, однако сразу же заявил, что в Европе должны "говорить голосом мира".

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