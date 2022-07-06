Украинские военные приехали на учения в Британию: в правительстве рассказали подробности

Украинские военные тренируются в Британии / Генштаб ВСУ, Reuters

В Великобританию прибыла первая группа украинских военных, которые приехали на учения. Они будут тренироваться на военных полигонах. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, говорится на сайте правительства.

Всего Британия планирует обучить 10 тыс. украинских бойцов.

Украинские воины пройдут курсы по оказанию первой помощи на поле боя, боевым навыкам, обращению с оружием, а также тактике патрулирования и законах вооруженных конфликтов. Каждый курс будет длиться несколько недель.

"Мы стремимся увеличить масштаб и частоту этих курсов в соответствии с украинскими требованиями. Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, предоставив инструкторов или оборудование", - добавил министр.

В Британии планируют развивать учебный пакет. Однако некоторые детали учений будут хранить в тайне в целях безопасности.

"Эта деятельность является приоритетной для Министерства обороны в рамках неустанных усилий Великобритании по укреплению Вооруженных сил Украины и демонстрирует неизменное лидерство Великобритании в ответ на агрессивную войну России", - сказал Уоллес.

Также сообщается, что британское правительство предоставило Украине военную помощь в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов. Это включает в себя тренировки солдат.

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Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон обратился к Владимиру Зеленскому с предложение обучить украинских военных на территории Британии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что это замечательная возможность, ведь подготовка британской пехоты является одной из самых лучших в мире. Российские крылатые ракеты, которые бьют по учебным центрам, значительно усложняют и затягивает подготовку украинских бойцов, что оттягивает и само контрнаступление.

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