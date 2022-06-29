Ракетные удары по Украине мешают готовиться к контрнаступлению - Арестович

Ракетные удары мешают подготовке к контрнаступлению / Офис президента, Генштаб ВСУ, УНИАН

Российские крылатые ракеты значительно усложняют подготовку новых украинских подразделений. Российская ракета может ударить в любом регионе Украины. Таким образом, подготовка к контрнаступлению затягивается. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Огромная проблема заключается в том, что в Украине нет безопасных мест. Российские крылатые ракеты всегда долетают, сбить их все невозможно, сбить носители мы не можем ... Наносятся постоянно удары по учебным центрам, это представляет опасность нашим солдатам. Сконцентрировать такое количество военных в учебных центрах, чтобы их подготовить и обезопасить одновременно тяжеловато", - сказал Алексей Арестович.

Изменить ситуацию может Великобритания, которая уже предложила Украине свою помощь в подготовке бойцов. Британцы предложили подготовить по меньшей мере 10 тыс. бойцов на своей территории. Это будет происходить системно, что поможет увеличить количество подготовленных к войне украинских пехотинцев.

Арестович отметил, что стандартная и качественная пехотная подготовка длится около 4 месяцев.

"Британская пехотная выучка одна из лучших в мире ... Сейчас люди с пехотной подготовкой - это, во-первых, сохраненная жизнь и, во-вторых, противник уничтожен. Российская военная подготовка в большинстве вообще оставляет желать лучшего. Обученные пехотинцы 10 тыс. - две или три полноценных бригады. Это огромный вклад в нашу победу, ведь пехота на поле боя должна быть устойчивой и эффективно", - добавил Арестович.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия теряет значительно больше техники и бойцов в этой войне, чем Украина.

"Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там, где мы теряем один танк - они теряют пять. Вот так мы боремся", - сказал Зеленский.

В конце июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что число убитых бойцов Вооруженных сил Украины во время войны приближается к 10 тысячам.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 29 июня потери РФ в войне с Украиной составляют 35,5 тыс. человек.

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