В Британии дали тревожный прогноз: Западу не хватит боеприпасов на затяжную войну в Украине

В Британии прогнозируют затяжную войну / Facebook/CinCAFU

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал вероятность перехода войны РФ против Украины в затяжную фазу.

Он отметил, что у западных союзников Украины недостаточно боеприпасов для поддержки украинского войска в долгой войне, пишет The Times.

Глава Минобороны Британии обратил внимание на то, что Туманный Альбион, Евросоюз и США не были готовы к угрозам, с которыми они столкнулись, и уже во многом потратили свои запасы вооружений.

По его словам, несмотря на то, что западная техника, переданная Украине, хорошо себя показывает, но пути поставки еще не налажены.

При этом издание отмечает, что Украина уже получила около 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, но если ВСУ будут использовать их с такой же интенсивностью, как армия РФ, то их хватит на 40 дней.

После этого Украине требуются новые снаряды, которые, возможно, Запад сейчас поставить не сможет, добавили британские журналисты.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.

Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

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