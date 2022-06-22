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РФ выдыхается: в Британии спрогнозировали сроки мощного контрудара ВСУ

22 июня 2022, 23:11

Российские оккупанты продвигаются на Донбассе, сея разрушения, но ценой больших потерь солдат и оружия.

война, российская техника
/ Фото Reuters

В ближайшие несколько месяцев наступление России в Украине замедлится, поскольку ее армия истощает свои ресурсы.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные военной разведки Британии, пишет Reuters.

По словам британского премьера, российские оккупанты продвигаются на Донбассе, сея разрушения, но ценой больших потерь солдат и оружия.

"Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы", — не исключил он.

Премьер Британии уверен, что тога необходимо помочь украинцам переломить динамику: "Я буду аргументировать это на саммите "Большой семерки" (в выходные в Германии). Поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас".

Джонсон уверен, что окончание войны должно быть хотя бы с восстановлением статуса-кво, который был до 24 февраля.

Читайте такжеВСУ в семи километрах: эксперт раскрыл тактику ВСУ на подступах к Херсону

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.

Об этом идет речь в новом телефонном разговоре захватчиков, перехват которого публикует СБУ.

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