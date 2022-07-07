ВСУ уничтожили четыре военных склада РФ с топливом и боеприпасами на Николаевщине и Херсонщине

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада РФ / Фото УНИАН

В течение суток 6 июля Вооруженные силы Украины уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Также враг потерял много живой силы и техники.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, обстановка остается напряженной, ее развитие и динамика - под контролем сил обороны.

Противник продолжает тактику авиационных и ракетных ударов. Вчера вечером во время воздушного боя российский истребитель совершил пуски двух крылатых ракет "воздух-воздух" по украинским самолетам.

"Наши самолеты не пострадали, а российский Су-35 был вынужден покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться", - говорится в сообщении.

Из реактивной системы залпового огня Град и артиллерии 122-го калибра оккупанты обстреляли село Лиманы Николаевской области, в результате чего поврежден детский сад, здание администрации общины, уничтожена пожарная машина местного территориального общества. Пострадавших нет.

В обстрелянном в полдень Широковском обществе, где враг повредил полтора десятка панелей солнечной электростанции, ранен один украинец.

В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа до 10 человек утром предприняла попытку прохода в тыл подразделений ВСУ. Потери оккупантов: 5 человек убитыми и 1 - раненый. Враг отошел назад.

Во второй половине дня 6 июля противник совершил попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки. Удачи не имел и отступил.

Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и составы противника как Николаевской, так и в Херсонской областях. Подтвержденные потери противника составляют: 38 оккупантов, 1 танк Т-62, 2 минометных комплекса 120-го калибра "Сани", 2 единицы бронированной и 4 - автомобильной техники, а также 3 склада боеприпасов на Николаевщине и 1 склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

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Как сообщал Главред, 6 июля на оккупированных территориях Донбасса и Харьковской области горели склады с боеприпасами российских захватчиков. Взрывы с последующим горением произошли в Макеевке Донецкой области и Великом Бурлуке Харьковской области.

В ночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Кадиевке Луганской области.

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