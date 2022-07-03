Взрывы в Чернобаевке: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов

В субботу, 2 июля, местные жители сообщали, что в Чернобаевке прогремели несколько мощных взрывов, над поселком поднялось густое облако дыма.
Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российской армии во временно оккупированном селе Чернобаевка в Херсонской области.
Новый удар по вражескому объекту был нанесен в последние дни. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.
"Кстати. Снова Чернобаевка. Какой уж там счет? Спасибо ВСУ за очередной уничтоженный вражеский склад боеприпасов", – написал он.
Чиновник не стал уточнять детали успешной операции наших защитников по ликвидации расположения врага.
Отметим, 2 июля местные жители сообщали, что в Чернобаевке прогремели несколько мощных взрывов, над поселком поднялось густое облако дыма.
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Как сообщал Главред, во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области ночью и утром 3 июля прогремели громкие взрывы. По данным СМИ, был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются захватчики.
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