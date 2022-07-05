В РФ жгут военкоматы и пускают под откос поезда партизаны-анархисты - The Insider / Bryan Jones / RL / flickr.com

В стране-агрессора, России, после начала полномасштабной военной агрессии против Украины активизировалось партизанское движение — неизвестные подпольщики поджигают военкоматы и периодически устраивают диверсии на железной дороге. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на собственные источники в такой среде.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории России произошло как минимум 23 атаки на военкоматы, из которых 20 — непосредственно поджоги коктейлями Молотова. За поджогами стояли самые разные не скоординированные движением группы, которые не были скоординированным движением, в частности ‒ левые анархисты, проукраинские активисты и ультраправые активисты.

Также с конца февраля в России активизировалась рельсовая война. По информации СМИ, с марта по июнь нынешнего года в РФ сошли с рельсов 63 товарных поезда (это почти в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года).

Издание нашло "боевых анархистов", которые взяли на себя ответственность за рельсовую войну в России. Представители некой "Боевой организации анархо-коммунистов" рассказали, как задержали поезда к военной части во Владимирской области, где размещен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

"К сожалению, диверсия была обнаружена вечером 25 июня. Тем не менее даже в таком виде диверсия нанесла вред противнику, задержав передвижение составов с военным оборудованием и причинив экономический ущерб в связи с необходимостью восстановления ж/д путей", — рассказали партизаны.

Анархисты говорят, что вдохновлялись деятельностью белорусских партизан, которые подрывали логистику российских войск на первом этапе полномасштабного вторжения, когда россияне атаковали Киев.

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Напомним, ночь с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

9 мая в российском городе Череповец сожгли очередной военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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