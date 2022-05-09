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Не хотят идти на войну: в РФ сожгли уже седьмой по счету военкомат

9 мая 2022, 10:05

На фоне новостей о вероятной всеобщей мобилизации в РФ россияне сжигают документы военного учета.

В РФ сожгли военкомат
Несколько парней кинули бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата / скриншот

Накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли еще один военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова.

Соответствующее видео обнародовали в сети. На кадрах видно, что несколько парней в масках кинули бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата. Начался пожар. На видео видно, что загорелись как минимум три комнаты на первом этаже здания.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"На фоне новостей о вероятной всеобщей мобилизации в РФ такие случаи участились. Люди сжигают документы военного учета, чтобы не идти на войну", - написал Цаплиенко в Telegram.

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

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