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В России сожгли очередной военкомат: данные призывников сгорели

21 апреля 2022, 09:35

Здание забросали "коктейлями Молотова".

коктейль молотова
В России сожгли очередной военкомат / УНИАН

В России забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

Инцидент произошел ночью с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна на Мордовии, пишет "24 канал".

Военный комиссар Николай Шлыков отказался комментировать пожар в военкомате. Но местная полиция возбудила уголовное дело "за умышленное уничтожение имущества".

По информации местных телеграм-каналов сообщил, что пожар в "Военном комиссариате Зубово-Полянского и Торбеевского районов" вспыхнул примерно в три ночи. Пострадали комнаты, где хранились данные призывников. Один из кабинетов полностью сгорел, уничтожены несколько компьютеров.

Читайте такжеАгрессоры проводят принудительную мобилизацию и готовят провокации - Генштаб ВСУПозже на месте пожара обнаружили 4 бутылки с зажигательной смесью. Никаких следов нападавшие не оставили, а камер и сигнализации в военкомате нет.

Напомним, в Луховицах Московской области неизвестный мужчина сжег военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину. Неизвестный мститель перед этим раскрасил ворота местного военкомата в цвета украинского флага.

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