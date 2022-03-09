"Я не пойду убивать братьев!": в РФ сожгли военкомат, чтобы не идти воевать в Украину

Целью такого поступка было уничтожение архива с личными данными резервистов-призывников.
В Луховицах Московской области неизвестный мужчина сжег военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину.
Неизвестный мститель перед этим раскрасил ворота местного военкомата в цвета украинского флага, пишут в Сети.
"Я покрасил ворота в цвета флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев!", после чего перелез забор, облил фасад бензином, разбил окна и отправил в них коктейли Молотова", - пишет россиянин, который атаковал один из военкоматов РФ.
Читайте такжеКоличество жертв среди гражданского населения Украины перевалило за тысячу: в ООН назвали печальные цифрыЦелью такого поступка было уничтожение архива с личными данными резервистов-призывников, которых могут отправить на войну в Украину.
Мужчина также призвал людей совершать такие же радикальные действия, потому что уличные протесты не дают желаемого результата.
Ранее сообщалось, что попытка мобилизации в России добьет режим президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович убежден. По его мнению, в случае введения мобилизации в РФ Путину станет труднее скрывать правду, а россияне поймут, что дела плохи.
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