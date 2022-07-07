РФ применяет новую тактику, война в Украине может стать затяжной - WSJ

Война в Украине может стать затяжной / Фото УНИАН

Россия провалила блицкриг в Украине, но после первых ошибок нашла новую тактику, которая работает. Эксперты считают, что война в Украине может стать затяжной, и Киеву потребуется больше западного оружия и помощь в обучении новых солдат.

Как пишет The Wall Street Journal, на начальном этапе вторжения в Украину российские войска пытались нанести дерзкий удар вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения. Теперь армия РФ продвигается по частям и под прикрытием артиллерии.

Как сказал изданию секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Россия концентрирует очень много артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которой защитники Украины не в состоянии справиться. И это дает оккупантам преимущество.

Украинские силы стремятся замедлить продвижение России, истощая их и готовясь к контратаке после того, как ВСУ получат больше западного оружия.

"Но тактический сдвиг России вызывает вопросы у сторонников Украины, которым теперь предстоит столкнуться с возможностью затянувшегося конфликта", - пишет автор статьи.

WSJ отмечает, что несмотря на то, что сейчас российская оккупационная сосредоточилась на захвате востока страны, стратегическая цель Кремля - это контроль над всей Украиной. Это подтвердил на днях и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, Россия стремится демилитаризовать Украину и заставить ее принять нейтральный статус. В вашингтонском Институте изучения войны, комментируя слова Патрушева, отметили, что "Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины".

Читайте такжеБеларусь вступит в войну против Украины: Жданов назвал возможную дату

Как сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал изданию The Wall Street Jounal о признаках истощения запасов путинской армии. По его словам, российский арсенал существенно уменьшился, и у страны-агрессора больше нет сил для проведения атак более чем на одном фронте.

Тем временем в отчете Института изучения войны говорится, что впервые за 133 дня полномасштабной войны против Украины Россия не заявила о своих "успехах". Это говорит о том, что российские войска в значительной степени взяли оперативную паузу. В то же время Кремль продолжает готовить экономику России к затяжной войне против Украины.

Другие новости:

Перевод: Полина Панасенко