Ситуация на фронте патовая: российская армия уже не может наступать - Жданов

Украинские военные готовятся к наступлению. РФ пытается сделать это первой / Коллаж Генштаб ВСУ, Главред

По всей линии фронта в Украине сложилась патовая ситуация. Россия и Украина соревнуются в том, кто первый сможет подготовиться к наступлению и пойти в атаку. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.uа.

Он добавил, что чаша на весах начала склоняться в сторону Украины. Ведь с начала полномасштабного вторжения возможности украинской армии возросли, а российской уменьшились.

"Вот вам патовая ситуация на всей линии фронта. И теперь начался период такого соревнования между Россией и Украиной - кто первый создаст наступательную группировку", - сказал Олег Жданов.

По его данным, в Украине уже ликвидирована gравобережная группировка российских войск в Херсонской области. При этом украинская армия не понесла значительных потерь при разгромлении позиций российских оккупантов.

Российская армия, по словам Жданова, уже не имеет возможности наступать, а украинская армия может.

"То есть мы можем без активных боевых действий, а дистанционным способом понемногу эту группировку сводить на нет и заставить русских либо отступать от правого берега Днепра, либо сдаться в плен", - добавил Жданов.

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Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.

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