Ответ от Украины: в Джанкое и Евпатории прогремели мощные взрывы

В городах Джанкой и Евпатория во временно оккупированном Крыму 31 декабря прогремели мощные взрывы.
Они произошли как раз в то время, когда страна-агрессор РФ осуществляла массированный ракетный обстрел Украины. Об этом сообщают Telegram-каналы.
В Сети появились фото и видео, на которых видны следы от ракет в небе и дым. На видео слышны довольно сильные взрывы.
По предварительной информации, это могло сработать ПВО оккупантов.
Российские оккупанты начали писать в соцсетях, якобы над Джанкоем были сбиты несколько беспилотников.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Крыму участились сообщения о так называемом "хлопке". В частности, 17 декабря взрывы прогремели в Симферополе. Именно поэтому с каждым днем среди россиян усиливаются панические настроения. Захватчики стараются как можно быстрее сбежать с полуострова. Об этом рассказал крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов.
Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.
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