Ответ от Украины: в Джанкое и Евпатории прогремели мощные взрывы

В Сети появились фото и видео следов от ракет и дыма.

В Джанкое и Евпатории прогремели мощные взрывы/ скрин

В городах Джанкой и Евпатория во временно оккупированном Крыму 31 декабря прогремели мощные взрывы.

Они произошли как раз в то время, когда страна-агрессор РФ осуществляла массированный ракетный обстрел Украины. Об этом сообщают Telegram-каналы.

В Сети появились фото и видео, на которых видны следы от ракет в небе и дым. На видео слышны довольно сильные взрывы.

По предварительной информации, это могло сработать ПВО оккупантов.

Российские оккупанты начали писать в соцсетях, якобы над Джанкоем были сбиты несколько беспилотников.

Взрывы в Крыму/ Telegram

Взрывы в Крыму/ Telegram

Взрывы в Крыму/ скрин

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Крыму участились сообщения о так называемом "хлопке". В частности, 17 декабря взрывы прогремели в Симферополе. Именно поэтому с каждым днем среди россиян усиливаются панические настроения. Захватчики стараются как можно быстрее сбежать с полуострова. Об этом рассказал крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

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