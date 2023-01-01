glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Смена тактики и переброска войск к границам: в ГУР спрогнозировали, чего ждать от РФ в 2023 году

1 января 2023, 11:32
Ожидается, что в 2023 году враг подтянет резервы к украинским границам.
Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий рассказал, чего ждать от РФ в 2023 году / Фото: 1 ОБрСПн имени Ивана Богуна, facebook.com/GeneralStaff.ua

В начале 2023 года страна-агрессор Россия может изменить тактику действий на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, в России происходят активные процессы мобилизации в РФ. Согласно оценкам ГУР, первый этап завершен.

Скибицкий отметил, что сейчас в России завершаются процедуры слаженности проведения батальонных, ротных учений. К началу 2023 года они уже будут готовы к боевому применению.

"Что мы ожидаем? Во-первых - это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введение части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий по отдельным направлениям и основным целям", - сказал представитель ГУР.

По его словам, целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ.

"И то, что мы прогнозируем, - это будет изменение тактики действий России на поле боя", - рассказал Скибицкий.

Как сообщал Главред, 1 января аналитики Института изучения войны заявили, что у российских оккупантов исчерпались запасы артиллерийских боеприпасов, им будет трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках фронта в Украине.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. По его словам, страну- агрессора ждет блэкаут и "бавовна".

Другие новости:

война в Украине Вадим Скибицкий новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:32

Смена тактики и переброска войск к границам: в ГУР спрогнозировали, чего ждать от РФ в 2023 году

11:18

Войне придет конец в случае устранения Путина, его преемник выведет войска из Украины – политтехнологВидео

11:09

Позорище белобрысое: запроданка Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь хитом Софии РотаруВидео

11:08

Почему 2 января нельзя нарушать всего один запрет: приметы, которые могут спугнуть все счастьеВидео

10:56

"Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа": посол США уверена в победе Украины в 2023 году

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:38

Грозит ли Украине тотальный блэкаут: в "Укрэнерго" объяснили ситуацию

10:33

Как правильно замачивать одежду перед стиркой: правила, которые должна знать каждая хозяйка

10:28

Макрон пообещал поддерживать Украину до победы

10:10

Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

Реклама
10:00

У окупантов не хватает боеприпасов, они не смогут поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW

09:44

РФ атаковала Украину в новогоднюю ночь: ПВО сбило 45 "шахедов", есть "прилеты"Видео

09:40

"Кровопролитный год": астролог назвала три горящих месяца для Украины и предупредила о потрясенияхВидео

08:15

Когда ж ты напьешься, упырь кровожадныймнение

08:13

Год Кролика 2023 принесет огромную прибыль: 5 вещей, которые нужно сделать всем 1 январяВидео

06:02

Миф о бункерном деде и дебильном "туземном" вождемнение

04:04

"Киркорова не хватает": Волочкова с подругой стали посмешищемВидео

03:30

Игристый фейерверк новогоднего карнавала: сколько хранится открытое шампанскоеВидео

02:50

Запад боится распада РФ, а потому сдерживает победное шествие украинской армии - ТукаВидео

01:35

Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

31 декабря, суббота
23:54

Россия встречает Новый год под мощную "бавовну": взрывы прогремели во многих городахВидео

Реклама
23:40

"Диктатор демонстрирует величие": политолог назвал истинную цель ракетных ударов ПутинаВидео

23:10

Как подобрать оттенок волос под цвет глаз: хитрости стилистов, которые сделают образ незабываемым

22:40

"2023 станет годом победы над врагом": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

22:08

Ким предупредил о возможном ударе РФ под бой курантов

21:20

"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян

20:43

Почему колбаски называют охотничьими, а колбасу - докторской

20:15

Свитан рассказал, может ли российская ПВО полностью прикрыть МосквуВидео

19:41

Вагнеровцы-зэки отказались воевать в Украине: теперь их ищут по всей Ростовской области

19:16

Экстренные отключения отменяются: в ДТЭК сообщили хорошие по поводу ситуации со светом в КиевеВидео

19:10

"Никто вам этого не простит": Зеленский обратился к россиянам после массированного удара по Украине

18:33

Пророссийские жители Крыма должны быть депортированы после возвращения полуострова - Тука

18:10

Генерал Романенко пояснил, почему враги постоянно меняют своих командующихВидео

18:09

Война затянется еще на два-три года, на Западе панически боятся развала России – Тука

17:53

Такие смешные: скандальная участница "Холостяка" прокомментировала своё участие в шоу

17:40

Чтобы игрушки на елке тряслись от хохота: подборка лучших новогодних анекдотовВидео

17:38

Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурорВидео

17:29

"РФ хочет оставить нас в темноте на Новый год": Шмыгаль рассказал, в каком состоянии энергосистема

17:20

"Долго делали поблажки": в России хотят закрыть помойку СкабеевойВидео

17:06

"Путин "встречает" Новый год убийствами": Украина требует выгнать РФ из СБ ООНВидео

17:01

Без мучений и брызг: 2 способа идеально почистить гранат

Реклама
16:59

"Будет ребенок": Positiff сделал признание о личной жизни

16:44

Большинство украинцев поддерживают удары ВСУ по энергетике России - опросВидео

16:39

Массированный удар РФ: ВСУ сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет врагаВидео

16:27

Россия сможет нанести следующий массированный удар не раньше 9-10 январямнение

16:16

"Кремль, завтра": Данилов "анонсировал" блэкаут и "бавовну" в МосквеВидео

16:04

1 человек погиб, 20 пострадали, в городе разрушения: последствия ракетного удара по Киеву

16:03

Бахмут как город больше не существует - БудановВидео

16:03

Путин в компании лжесолдат выдал бред под видом новогоднего поздравленияВидео

15:54

В Киеве вражеская ракета ранила японского журналиста

15:45

Звезды, которые погибли от рук России в 2022 году

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять