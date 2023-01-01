Смена тактики и переброска войск к границам: в ГУР спрогнозировали, чего ждать от РФ в 2023 году

В начале 2023 года страна-агрессор Россия может изменить тактику действий на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.
По его словам, в России происходят активные процессы мобилизации в РФ. Согласно оценкам ГУР, первый этап завершен.
Скибицкий отметил, что сейчас в России завершаются процедуры слаженности проведения батальонных, ротных учений. К началу 2023 года они уже будут готовы к боевому применению.
"Что мы ожидаем? Во-первых - это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введение части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий по отдельным направлениям и основным целям", - сказал представитель ГУР.
По его словам, целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ.
"И то, что мы прогнозируем, - это будет изменение тактики действий России на поле боя", - рассказал Скибицкий.
Как сообщал Главред, 1 января аналитики Института изучения войны заявили, что у российских оккупантов исчерпались запасы артиллерийских боеприпасов, им будет трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках фронта в Украине.
Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. По его словам, страну- агрессора ждет блэкаут и "бавовна".
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