"Не могу решить проблему, всё тонет": Пригожин в истерике набросился на генералов РФ

Боевики Вагнера не получают от командования РФ достаточного количества боеприпасов, ноет "повар Путина".

Евгений Пригожин / Скриншот соцсети

Боевики из бандформирований ЧВК Вагнера на поле боя в Украине уничтожаются в два раза больше, чем это было ранее, заявил главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

По его словам, это связано с тем, что русские наемники не получают от командования достаточного количества боеприпасов. В Сети появилась запись истерики Пригожина, который пожаловался на снарядный голод в его бандформированиях.

"Боеприпасы в стране есть, промышленность вышла на необходимые объёмы. Даёт то, что нужно стране, причём с запасом. Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается", — истерит "повар Путина".

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При этом он открыто обвинил российских генералов в том, что боевикам из ЧВК Вагнера не хотят давать снаряды.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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