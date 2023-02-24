Медведеву мерещатся угрозы для РФ: размечтался отодвинуть границы "до Польши"

Для РФ якобы существует "угроза вплоть до границ Польши", уверен бывший президент России.

Дмитрий Медведев / УНИАН

Бывший президент России Дмитрий Медведев выдал новый бредовый пост о ходе полномасштабной российской агрессии против Украины, которая складывается провально для оккупантов.

Забыв о том, что русских оккупантов уже выбили сразу из нескольких областей Украины, ему привиделся новый план продолжения агрессии. Об этом путинский прихлебатель написал в Telegram.

Одноразовый путинский заменитель уверен, что для РФ якобы существует "угроза вплоть до границ Польши" и ее нужно "отодвинуть".

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"Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм вдребезги. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд малороссийскими лесами. Чтобы мир обрел долгожданное спокойствие", - добавил кремлевский мазурик.

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

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