"Кому нужен такой лидер?": против Путина уже сплотилось его окружение, что-то назревает – Жданов

В РФ начались серьезные процессы, это видно по поведению окружения главы Кремля во время его обращения к Федеральному собранию. Против него могут выступить.

Против Путина уже сплотилось его окружение, считает Жданов/ Главред, сайт Кремля

Толчком к выступлению россиян против российского диктатора Владимира Путина или гражданской войны в стране-агрессоре России может стать что угодно. Но бунт, который вспыхнет, будет заключаться в том, что отдельные субъекты РФ будут пытаться оторвать себе кусок власти.

Напряжение среди окружения Путина можно наблюдать уже сейчас. Приближенные к диктатору лица во время его выступления перед Федеральным собранием 21 февраля вели себя не так, как всегда. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на Главреде.

"Сегодня нельзя сказать, какое именно событие приведет к гражданской войне или начала процесса развала страны (России – ред.). Ведь бунт будет заключаться не в том, что россияне пойдут убивать друг друга, а в том, что субъекты федерации будут пытаться урвать кусок власти. В этом будет заключаться эта война "всех против всех", когда каждый за себя", – отмечает эксперт.

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Он высказал мнение, что первые "звоночки" возможного назревания бунта заметны уже сейчас. По словам эксперта, глава Чечни Рамзан Кадыров может быть первым, кто предаст Путина, а возможно и первым, кто в случае объединения еще с кем-то поведет свои войска на захват власти в РФ.

"Сам Кадыров не будет пытаться прийти к власти, но будет помогать кому-то другому, потому что у него есть военная сила в виде его отрядов. Обратите внимание, Кадырова не было на обращении Путина к Федеральному собранию. Куда он делся? Скорее всего, он сидит у себя в Грозном, окруженный боевиками, потому что понимает ситуацию", – говорит Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Эксперт обратил внимание, что во время обращения Путина к Федеральному собранию в зале не было еще ряда приближенных к диктатору РФ лиц. Например, заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, которого считают одним из лучших друзей Путина и одним из главных идеологов.

"Где был Вайно, глава администрации Путина? Его не было. В зале были пустые кресла. То есть какая - то часть эту меру проигнорировала. Поэтому в России начались серьезные процессы", – обратил внимание Жданов.

Также Эксперт отмечает, что есть конфликт между Путиным и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. По словам Жданова, силовики поддерживают Патрушева и просят российского диктатора прекратить наступление и перейти в глухую оборону. Однако глава Кремля все равно настаивает на наступлении.

"Путин отказывается начать транзит власти, и это раздражает российские элиты, потому что они понимают, а после речи Байдена убедились в том, что Путин недоговороспособен. А кому нужен такой лидер, куда они придут с лидером, с которым никто не хочет разговаривать? Поэтому сегодня "черный лебедь" в России может быть любой и может прилететь из наиболее неожиданного места", – подытожил Жданов.

Возможность распада России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Он подчеркнул, что Путин уже заступил процесс распада РФ.

Напомним, ексзаступник міністра з питань ТОТ и ВПО, ексглава Луганской ВЦА Георгий Тука отмечает, что в РФ не стоит рассчитывать на "народную" революцию снизу. Россия не является чем-то невероятно мощным и прочным, уверен Тука.

В то же время дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что в западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агресорку Россию безопасной для мира. Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не угрожала другим государствам, но еще не решили, как это сделать.

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