"Перечисляют средства в фонд восстановления Украины": российские олигархи выступили против Путина - Тука

Некоторые российские олигархи начинают вести переговоры с представителями Запада, в частности, США и Франции, заявил Георгий Тука.

Владимир Путин / скриншот YouTube

Российские олигархи терпят диктатора Владимира Путина по нескольким причинам, но некоторые из них уже начали "прозревать".

Во время чата на Главреде бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что большинство олигархов в РФ испытывает страх, потому что они все в той или иной степени на крючке.

"Когда люди наживают огромное состояние благодаря коррупционным действиям и считают себя властителями мира, абсолютно свободными людьми – это сплошная иллюзия. Ведь если перечисление средств осуществляется в долларах, оно мониторится в США (любые транзакции). Если переводы осуществляются в евро, они мониторятся в Брюсселе", - пояснил эксперт.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

По словам Туки, уже начала поступать информация о том, что некоторые российские олигархи начинают вести переговоры с представителями Запада, в частности, США и Франции.

"Они, в принципе, не поддерживают войну, начатую Путиным, готовы выступить против и, более того, половину тех ресурсов, на которые сейчас наложен арест, перечислить в фонд восстановления Украины, но при условии отмены санкций против них. Такие разговоры начались, и они даже не удивляют. Это абсолютно нормальная логика развития событий", - подытожил Тука.

Зеленский запустил санкции против Путина и России

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня своим указом №400/2022 запустил решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Таким образом, он ввел санкции в отношении политиков и чиновников России высшего ранга. В ограничительный список попал и глава государства Владимир Путин.

Кроме того, в перечне лиц, к которым применяются санкции, оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие лица.

Санкции будут действовать на постоянной основе. Активы попавших под ограничения лиц на территории Украины блокируются.

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