Развал России: Тука назвал регионы, которые могут "отвалиться" первыми

Россия не является чем-то невероятно мощным и крепким, уверен Георгий Тука.

Георгий Тука / УНИАН

В РФ не стоит рассчитывать на "народную" революцию снизу, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Я не возлагаю особых надежд на народную революцию в России. К сожалению, это забитое стадо, которое гордо называется "русским народом" и на коленях благодарит Владимира Владимировича, не способно на самоуважение и понимание своей роли, у него абсолютно отсутствует чувство достоинства. Поэтому надеяться, что это стадо способно восстать, не стоит. Ставку лучше делать на те группы людей, которые называются российской элитой", — заявил он в ходе чата в Главреде.

Эксперт считает, что в процессе распада России делать ставку в первую очередь на национальные республики – это ошибка.

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"Ибо, поверьте, на Урале, Дальнем Востоке, в Калининградской области сепаратистские настроения не меньше, чем в Дагестане или Татарстане. Связь между этими регионами с центром намного слабее", — пояснил он.

Собеседник сказал, что в РФ национальные республики в подавляющем большинстве являются дотационными и финансово зависят от федерального центра, при этом донорами федерального бюджета являются Свердловская область, Дальний Восток, Сибирь, причем тамошние лидеры не испытывают особого восторга и уважения к Москве.

"Если эти регионы не будут первыми, кто захочет жить самостоятельно, то они точно не будут последними. И при разработке сценариев и работе с регионами РФ для распада этой империи не стоит забывать об этом", — уверен он.

Экс-глава Луганской ВГА напомнил, что в начале 90-х: "Губернатор Свердловской области Эдуард Россель уже напечатал собственные деньги, уже было провозглашено Дальневосточную народную республику, которая начала вести переговоры с Москвой относительно своей возможной роли в Российской Федерации. В Калининграде более 80% населения в то время хотели себя видеть в составе Европейского Союза".

"Поэтому точка зрения о том, что Россия является чем-то невероятно мощным и крепким, и она на веки вечные – это кремлевский тезис, которому нельзя подыгрывать. Все империи гибнут, умрет и Россия. А мы ей поможем в этом", — добавил Тука.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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