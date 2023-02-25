Макрон внезапно решил поехать в Китай: хочет 'уболтать' Си Цзиньпиня давить на Россию

Лидер Франции совершит визит в Китай в связи с публикацией Пекином "мирного плана" для Украины и России.

Эммануэль Макрон анонсировал поездку в Китай / УНИАН

Французский президент Эммануэль Макрон в субботу, 25 февраля, объявил о намерении совершить официальный визит в Китай. Свой визит в КНР Макрон запланировал на апрель.

Как пишет Le Figaro, лидер Франции совершит визит в Китай в связи с публикацией Пекином "мирного плана" для Украины и России. Ожидается, что во время своего визита Макрон будет призывать китайских чиновников помочь оказывать давление на Россию с целью остановки агрессии и построения мира.

"То, что Китай приобщается к мирным усилиям, очень хорошо", - сказал Эммануэль Макрон, призвав Пекин "не поставлять никакого оружия России" и "помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она, очевидно, никогда не использовала химическое или ядерное оружие, и чтобы она прекратила эту агрессию как предпосылку для переговоров".

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Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также планирует посетить Китай с целью проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем. Визит состоится с 28 февраля по 2 марта.

Как сообщается на сайте президента РБ, главными темами обсуждений станут развитие торгово-экономических отношений, инвестиционные возможности, вопросы гуманитарного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Во время визита Лукашенко также планирует встретиться с высшими должностными лицами КНР, а также руководством ведущих китайских корпораций.

"Мирный план" Китая: что известно

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Президент Владимир Зеленский озвучил свою позицию относительно предложенного Китаем плана мирного урегулирования войны России против Украины. Глава государства отметил - то, что КНР проявляет повышенный интерес к этому вопросу, уже является хорошим знаком. В то же время Зеленский не может согласиться с некоторыми тезисами Китая.

"Там (в китайских пунктах, - ред.) есть уважение к территориальной целостности, там не указано в какой стране. Но нарушена территориальная целостность нашего государства. Но поднят вопрос о ядерной безопасности - это совпадает с интересами нашего государства. Есть мнения, с которыми я не согласен, и весь мир с ними не согласен. Но, тем не менее, это уже что-то", - сказал Зеленский.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведданных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Смотрите видео ТСН - что не так с "мирным планом" Китая

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