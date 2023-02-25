"Это мой дом": Зеленский показал, как и где он живет с начала войны

В комнате украинского гаранта есть кровать, умывальник, мойка для волос, стол, телевизор, гардеробная, а также два окна с занавесками.

Зеленский показал комнату, в которой живет на Банковой / president.gov.ua, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский показал свою личную комнату в Офисе президента, где он проживает в течение года с момента полномасштабного вторжения российских войск. Свою комнату президент показал телеведущему Дмитрию Комарову, который в рамках годовщины полномасштабного вторжения РФ представил документальный проект "Год". Фильм транслировал в эфире телемарафона телеканал 1+1.

Так, в комнате украинского гаранта есть кровать, умывальник, мойка для волос, стол, телевизор, гардеробная, а также два окна с занавесками.

Зеленский также рассказал, что хотя и спускался с работниками Офиса президента в бомбоубежище, он проводит основное время именно в своей спальне, которую считает своим домом.

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"Это мой дом. Я здесь живу уже год. Иногда я отсюда записываю обращения, иногда даже провожу совещания. Здесь есть мои семейные фото", - рассказал глава государства.

Зеленский показал свою комнату в ОП / скриншот

Президент также показал свой гардероб, который в основном состоит из одной цветовой гаммы и стиля одежды. Зеленский рассказал, что в его гардеробе хранится известный пиджак, который он планирует надеть сразу же после окончания войны. Украинский гарант добавил, что это произойдет уже очень скоро.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости". В рамках пресс-конференции украинский гарант заявил, что Украина точно победит страну-агрессора Россию в этой войне. Главное для победы – чтобы наше государство внутри оставалось крепким, а партнеры продолжили помогать и уложились в обещанные сроки оказания помощи.

"Если мы внутри страны будем оставаться крепким кулаком, а партнеры будут придерживаться всех сроков, если все мы сделаем свою важную домашнюю работу – неизбежно нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Да, я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас для этого есть все – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", - сказал Зеленский.

Также глава государства заявил, что российский диктатор Владимир Путин не делает шагов, которые указывали бы на то, что он действительно хочет прекратить войну против Украины и достичь настоящего мира. В такой ситуации Украина не будет садиться с "директором РФ" за стол переговоров, потому что политика Путина - это рашизм.

Он акцентировал на том, что с нынешней Россией нельзя договариваться после тех преступлений, которые "вторая армия мира" сделала в Украине.

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