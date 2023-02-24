Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Владимир Зеленский / скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия дипломатической точки в войне.

Отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конфренции, которую он проводит в годовщину полномасштабного вторжения РФ, он отметил, что Россия сначала должна вывести войска и прекратить обстреливать территорию Украины.

"Для начала, пожалуйста, уважайте наше право жить на нашей земле! Выйдите из нашей территории. Прекратите нас бомбить. Прекратите убивать гражданское население. Прекратите убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику! Прекратите бомбардировку городов, сел. Прекратите убивать просто собак, кошек, просто животных! Вот все это вы прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатично ставить точку!", - заявил президент.

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Годовщина вторжения РФ в Украину

24 февраля 2023 года, исполняется год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю. Год был полон боли, горя и единства, и миллионы украинцев сделали выбор – не белый флаг, а сине-желтый флаг, заявил Владимир Зеленский.

Также президент США Джо Байден в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля обратился к украинцам и заявил, что Россия никогда не выиграет эту войну. Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся уничтожить любовь украинского народа к свободе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидает новый раунд санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, для Украины международные партнеры подготовили новые решения по военной помощи.

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