У Путина может быть еще две дочери – Insider

Кроме двух дочерей от бывшей жены Людмилы у диктатора РФ может быть еще две – от любовницы Кабаевой и бывшей уборщицы.

У Путина может быть еще две дочери/ ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин может иметь еще двух дочерей кроме тех двух, о которых он редко говорит. Сейчас известно, что у главы Кремля есть две дочки, которые родились в браке с его бывшей женой Людмилой – Мария (37 лет) и Екатерина (36 лет). Кроме этого встречается информация, что у Путина есть несколько детей от его любовницы Алины Кабаевой.

Однако у диктатора может быть еще две дочери: одна от Кабаевой, вторая – от его бывшей уборщицы. Об этом сообщает Insider.

Путин длительное время скрывал свою личную жизнь, однако информация о его детях от разных женщин всё равно просачивалась в СМИ. Он редко публично признавал своих детей. Но медиа годами сообщали о его двух дочерях, родившихся в браке с бывшей женой Людмилой.

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Также в СМИ сообщали, что, по неофициальной информации, у Путина с его любовницей, российской гимнасткой Алиной Кабаевой есть двое сыновей-близнецов. В марте 2015 года по информации газеты "Ное Цюрихер Цайтунг" Кабаева в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии родила девочек-близняшек, однако эта информация тоже остается неподтвержденной.

Теперь издание Insider также пишет, что у Путина с Кабаевой может быть одна дочь.

При этом отмечается, что у диктатора РФ может быть еще четвертая дочь от его бывшей уборщицы Светланы Кривоногих, с которой у него был роман. Независимое российское издание "Проект" сообщило, что с конца 1990-х до конца 2010-х годов у Путина с Кривоногих были тесные отношения, в результате которых родилась дочь.

Теперь женщина, которая начинала с работы уборщицей, дошла до уровня миллиардерши – она владелица одного из любимых горнолыжных курортов Путина, сообщает Organized Crime and Corruption Reporting Project. Светлана Кривоногих живет в одном из богатейших районов Санкт-Петербурга.

Дочь Светланы Кривоногих, которая родилась в 2003 году, зовут Елизавета Владимировна Розова. В соцсетях она называет себя Луиза Розова. И хоть в ее документах имя отца не указано, ее отчество – Владимировна. Мама девушки Светлана отношений с Путиным не подтверждала.

​Дети Путина и Кабаевой

По данным СМИ, у диктатора РФ Владимира Путина и его любовницы Алины Кабаевой четверо общих детей – два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в итальянскоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Были противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twitter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Официально известно о двух дочерях Владимира Путина, рожденных в его браке с Людмилой Скребневой. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Екатерина – 31 августа 1986 года в Дрездене. Вопреки тому, что общественность знала о рождении этих детей, Путин никогда публично не признавал, что у него есть наследники.

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