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"Поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре": Лукашенко осрамился пророчеством переворота в 2 странах

25 февраля 2023, 19:21
Белорусский диктатор произнес нелепую мысль о том, что якобы народы других стран "мечтают о такой форме правления, как в Беларуси".
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, якобы поляки и литовцы "мечтают о белорусской диктатуре"/ сайт Кремля, скрин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко оконфузился очередным абсурдным заявлением. Он сказал, якобы народы Польши и Литвы "мечтают о такой же самой диктатуре, как в Беларуси".

При этом он пофантазировал, якобы в случае, если польская и литовская власть "не позволит провести демократические выборы, народы ее сбросят". Об этом Лукашенко заявил во время разговора с белорусскими пропагандистами. Видео опубликовало провластное белорусское СМИ "Пул первого".

"Когда приехали поляки, литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят: "Мы тоже хотим этого". А желания народов Литвы и Польши не совпадают с желаниями и действиями власти, но люди разберутся. Поляки же не дураки, они такие люди, как мы. И литовцы тоже далеко не дураки", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

видео дня

Лукашенко пофантазировал о том, что якобы в этих двух странах может произойти переворот.

"Они разберутся, у них в ближайшее время также будут выборы. Вот посмотрим, как демократично они их проведут. Если власть не позволит народам проголосовать, то люди их свергнут", – поделился своими бессмысленными размышлениями белорусский диктатор.

Лукашенко
скрин

Ранее в американском Институте изучения войны заявили, что Лукашенко уступил суверенитет Беларуси стране-агрессору России в обмен на отказ от прямого участия в войне. Кремль, вероятно, будет использовать белорусские заводы для производства критически важной военной техники, а сама РБ готова запустить производство штурмовиков Су-25 для оккупационных войск РФ.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что местные войска присоединятся к российским оккупантам в войне против Украины только в случае непосредственной атаки на Беларусь. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил на такое заявление Лукашенко. Он отметил, что как только Лукашенко уступит Кремлю и изменит свою позицию, то "это будет конец Беларуси в том виде, в каком она на сегодняшний день есть".

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