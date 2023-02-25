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Кулеба объяснил, в чем подвох "мирного плана" Китая: "Мы не согласны"

25 февраля 2023, 16:59
Представленный КНР документ еще находится в стадии изучения, подчеркнул глава МИД Украины.
Кулеба
Дмитрий Кулеба оценил "мирный план" Китая / ua.depositphotos.com, УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал так называемый "мирный план", который китайское руководство видит в качестве варианта решения ситуации вокруг масштабного вторжения РФ в Украину.

Украина не согласна как минимум с одним пунктом китайского "мирного плана" по прекращению войны, подчеркнул он после заседания Совбеза ООН, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем глава МИД Украины обратил внимание на то, что представленный КНР документ еще находится в стадии изучения.

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"Мы видели финальную версию плана прошлой ночью, что было утром в Пекине. Есть некоторые элементы, с которыми мы согласны, есть как минимум один пункт, с которым мы не согласны - который связан с санкциями. Мы убеждены, что санкции - важный инструмент. Но в целом, это интересный документ", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время он уточнил, что представленный документ следует "изучить от начала до конца" и сделать выводы.

"Это хорошо, что Китай представил их позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", — добавил Кулеба.

"Мирный план" Китая: что известно

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Больше новостей:

Дмитрий Кулеба новости Китая война России и Украины
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