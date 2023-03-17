"Не присоединится к идиотам": Си Цзиньпин оценит ошибки Путина – советник Залужного

Пекин ясно видит каждую ошибку Кремля, уверен Дэниел Райс.

Си Цзиньпин и Владимир Путин / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Китай не станет поставлять оружие стране-агрессору, заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс.

В комментарии Укринформу он обосновал такое мнение тем, что Пекин ясно видит каждую ошибку диктатора Владимира Путина.

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Вместе с тем собеседник считает, что Иран опрометчиво пошел на сотрудничество с агрессором.

"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок", - говорит советник главкома ВСУ.

При этом Райс также напомнил о том, что с начала поставок в РФ иранские дроны имели успех, но сейчас украинская армия научилась их сбивать.

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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