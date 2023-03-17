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Переговоры о возможности разговора Зеленского и Си Цзиньпина продолжаются — Подоляк

17 марта 2023, 06:47
Зеленский открыт к разговорам и с другими лидерами, чтобы "объяснить, почему, не учитывая позицию Украины, эту войну нельзя закончить".
Подоляк
Подоляк рассказал, состоятся ли переговоры Зеленского и Си Цзиньпина / Офис президента, ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас трудно озвучивать какую-либо информацию о возможном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином, поскольку переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются", - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам Подоляка, Зеленский открыт к разговорам и с другими лидерами, а не только с Си Цзиньпином, чтобы "объяснить природу войны, а также то, почему, не учитывая позицию Украины, эту войну нельзя закончить".

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"Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к завершению войны, а во-вторых, не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить", - добавил советник руководителя ОП.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин планирует посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. О планах Си Цзиньпина писало издание Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, отмечало The Wall Street Journal.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор, глава Белого дома не сообщил.

Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" - уже неважно.

Другие новости:

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