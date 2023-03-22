После эмоционального призыва Зеленского страны НАТО могут прислать Украине истребители - Столтенберг

Генсек НАТО не исключил, что страны-члены пойдут дальше в поставках оружия и пришлют Украине F-16 или другие западные самолеты.

Генсек НАТО не исключил, что страны-члены пришлют Украине западные истребители / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что союзники решатся на отправку Украине западных истребителей, о которых так просил президент Владимир Зеленский. Об этом Столтенберг сказал в интервью Guardian.

Так, генсек НАТО не исключил, что страны-члены пойдут дальше в поставках оружия и пришлют Украине F-16 или другие западные самолеты, после эмоционального призыва украинского гаранта Владимира Зеленского относительно "крыльев для свободы" в феврале.

"Мы должны продолжать рассматривать потребность в более высоких возможностях", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена предоставить истребители американского производства,"не было принято никаких решений относительно F-16".

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Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

16 марта польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

"Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем до конца года. А потом эскадрильи самолетов F-35", - заявил Дуда.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29. По предварительной информации, Украине передадут 13 самолетов.

"Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину. Обещания должны выполняться. И когда президент Зеленский попросил больше оружия, в том числе и истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое", - заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

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