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Энергообъекты больше не в приоритете: россияне изменили цели для обстрелов - разведка

22 марта 2023, 19:59
Представитель ГУР подчеркнул, что Кремлю так и не удалось разрушить украинскую энергосистему в течение зимы.
Скибицкий, ракетный удар
Скибицкий рассказал, как РФ меняет цели для обстрелов / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска несколько переориентируют направления своих ударов по Украине. Теперь основной целью захватчиков являются не энергетические объекты, а концентрация войск, логистика и военные объекты. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе. Каковы были основные цели? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, находящейся в пунктах дислокации", - отметил Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что Кремлю так и не удалось разрушить украинскую энергосистему в течение зимы. Поэтому, по его мнению, оккупанты планируют переориентировать направления нанесения ударов

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"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", - допускает Скибицкий.

Как отметил представитель ГУР, удары по нефтебазам свидетельствуют, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые необходимы Украине для успешного ведения боевых действий. Энергетика также останется одной из целей врага.

"Останутся также объекты критической инфраструктуры, прежде всего экономические – те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д.", - говорит Скибицкий.

Он подчеркнул, что ГУР анализирует, разведку каких объектов проводит РФ. Среди них, в частности, есть гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставок вооружения и военной техники, которые идут с Запада: "Россия постоянно осуществляет разведку этих объектов, в том числе космическую".

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты – транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

Смотрите видео ТСН эксперт по авиации показал ракеты, которыми РФ лупит по Украине

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