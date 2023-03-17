УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине

17 марта 2023, 11:30
По предварительной информации, Украине передадут 13 самолетов.
Флаг Словакии, Миг-29
Словакия передаст Украине самолеты Миг-29 / Фото Википедия, pixabay.com

Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом 17 марта заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. По предварительной информации, Украине передадут 13 самолетов.

"Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину. Обещания должны выполняться. И когда президент Зеленский попросил больше оружия, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое", - написал Хегер в Twitter.

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине

Ранее сообщалось, что словацкое правительство может вскоре принять решение о передаче Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29, выведенных из состава ВВС страны, не дожидаясь утверждения этого акта парламентом республики.

видео дня

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

16 марта польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

"Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем до конца года. А потом эскадрильи самолетов F-35", - заявил Дуда.

Другие новости:

война в Украине новости Словакии МиГ-29 военная помощь новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:53

Мужского внимания хватает всегда: 3 самых привлекательных женских имени

11:51

Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шансВидео

11:33

Армия русских оккупантов временно утратила потенциал к атакам - британская разведкаВидео

11:32

Что категорически нельзя дарить: подарки, которых стоит избежать

11:30

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:30

"Это наша земля": Данилов жестко ответил на вопрос о возможности отхода из Бахмута

11:18

Может, но не хочет: Китай способен ослабить и склонить Россию к переговорам - экспертВидео

11:17

В коже и украшениях: Пугачеву заметили на концерте в ИзраилеВидео

11:05

Гороскоп на апрель 2023: Близнецам – внезапные перемены, Весам – ссоры и разногласияВидео

Реклама
10:51

"Не присоединится к идиотам": Си Цзиньпин оценит ошибки Путина – советник Залужного

10:41

Эксперт спрогнозировал, когда США отправят Украине мощные истребители

10:12

"Какая гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадил неадекватного ОхлобыстинаВидео

10:06

Перепил обезболивающих: СМИ выяснили, почему Путин вспомнил о "девочке-припевочке" перед олигархамиВидео

09:43

Юрист пояснил, когда можно не идти в военкомат с повесткойВидео

09:31

Как Кадыров подвел Путина: Вятрович рассказал о печальном будущем диктатораВидео

09:17

В Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию

09:15

Гороскоп на завтра 18 марта 2023: Водолеям – новые отношения, Львам – особенный деньВидео

09:01

С детства мечтал стать военным: защищая Украину, погиб 20-летний младший сержант Василий Драгун

09:00

Украина получит самолеты от США к осени: Илия Куса - о последствиях сбитого БПЛА над Черным моремЭксклюзив

08:58

Эксперт пояснил, почему украинцам придется без помощи от ООН наказывать РФ за геноцидВидео

Реклама
08:54

Зарплата до 120 тысяч: в Украине предлагают работу специалистам ChatGPT

08:29

Пригожин придумал "заговор" Путина и Патрушева против себя: в ISW объяснили цели главы ЧВК "Вагнера"

08:20

Что с обещанным еще в декабре-январе могучим российским наступлением?мнение

07:38

Война должна закончиться развалом РФ: Вятрович спрогнозировал сценарийВидео

07:17

В боях за Украину погиб 19-летний защитник из Тернопольщины, из родных у него был только дедушка

06:47

Переговоры о возможности разговора Зеленского и Си Цзиньпина продолжаются — Подоляк

06:30

Гороскоп на сегодня 17 марта 2023: Львам – неприятные сплетни, Девам – долгожданная покупкаВидео

06:20

Смена календаря государственных праздников давно назреламнение

05:30

Как избавиться от мышей раз и навсегда: способы, которые помогут спасти ваш огород

04:50

Как правильно покрасить яйца, чтобы всё выглядело красиво: самые важные правилаВидео

04:25

"Не продали свою совесть и родину": Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьмиВидео

04:10

"А оно нам надо?": Вятрович объяснил, могут ли вернуться в Украину Кубань, Воронежчина и БелгородщинаВидео

04:00

Наоми Кэмпбелл жестко раскритиковали за фотошоп

03:05

Заткнула маму за пояс: дочь Мадонны засветила лишнего в эпатажной фотосессии

02:35

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему ситуация в Бахмуте может перемениться в пользу ВСУВидео

01:27

Война с Россией была неизбежна: Вятрович объяснил, почему она не началась в 1991 годуВидео

00:51

Простейший и очень легкий салат на Пасху 2023: в 10 раз вкуснее знаменитого Винегрета - рецептВидео

00:51

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

00:31

"Её жизнь очень ограничена": Путин спрятал внебрачную дочь Луизу после полномасштабного вторжения

Реклама
16 марта, четверг
23:50

"Мы отвоевываем свое": Жданов рассказал, как ВСУ с 500 танками будут выгонять оккупантов из УкраиныВидео

23:18

"Одно из самых страшных преступлений": Зеленский заявил, что РФ ответит за террор в МариуполеВидео

23:07

Смерти Путина недостаточно для окончания войны - ВятровичВидео

22:59

ООН умерла, наказывать россиян за геноцид украинского народа придется самой Украинемнение

22:47

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

22:27

Плясала в Москве, пока Украину бомбили: Гордон раскрыл правду про Ани ЛоракВидео

22:25

"На самом деле Путина уже нет": Вятрович оценил, жив ли еще российский диктаторВидео

21:41

"Выход на границы 1991 года ничего не изменит": Вятрович о необходимости войны на территории РФВидео

21:32

Очень важный шаг: что известно о возможных переговорах Зеленского и главы КитаяВидео

21:14

Си Цзиньпин отказал Путину во въезде в Пекинмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять