Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине

По предварительной информации, Украине передадут 13 самолетов.

Словакия передаст Украине самолеты Миг-29 / Фото Википедия, pixabay.com

Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом 17 марта заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. По предварительной информации, Украине передадут 13 самолетов.

"Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину. Обещания должны выполняться. И когда президент Зеленский попросил больше оружия, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое", - написал Хегер в Twitter.

Ранее сообщалось, что словацкое правительство может вскоре принять решение о передаче Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29, выведенных из состава ВВС страны, не дожидаясь утверждения этого акта парламентом республики.

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Истребитель МиГ-29 МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

16 марта польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

"Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем до конца года. А потом эскадрильи самолетов F-35", - заявил Дуда.

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