ВСУ завершают обучение: ЗРК Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось - Пентагон

Американские системы противоракетной обороны Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем изначально планировалось. Об этом пишет американское издание CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.
Отмечается, что в ближайшие дни группа из 65 украинских военных завершит обучение работе с системами в Форт-Силле, штат Оклахома. После этого украинские военные отправятся в Европу для дополнительной подготовки на двух системах Patriot, которые будут переброшены в Украину в ближайшие недели.
По словам представителей Минобороны США, американские инструкторы в Форт-Силле, где украинские воины с 15 января проходят обучение, смогли значительно ускорить время прохождения курса благодаря базовым знаниям украинцев относительно систем противовоздушной обороны.
"Наша оценка такова, что украинские солдаты поражают и абсолютно быстро учатся. Благодаря их обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий им было легче – хотя никогда не было легко – понять концепции эксплуатации и обслуживания системы Patriot", - сказал бригадный генерал Шейн Морган.
Заметим, что американские военные выделили на обучение украинских защитников 10 недель, но наши воины прошли его примерно за восемь недель.
Поставки комплексов Patriot в Украину
Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.
16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.
7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.
Но позже Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.
Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой при переводе его заявления.
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