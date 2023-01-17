'Это только начало': Зеленский заявил, что у Украины уже есть три гарантированных батареи Patriot

Глава государства подчеркнул, что власти продолжают работать над новыми решениями для укрепления украинской ПВО.

Зеленский заявил, что у Украина уже есть три гарантированных батареи Patriot / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство получит от разных стран три батареи зенитно-ракетных систем Patriot. Они помогут защитить украинское небо от российских ракет. Об этом украинский гарант сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Именно сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк! То есть имеем уже три гарантированные батареи", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что это только начало. Власти продолжают работать над новыми решениями для укрепления украинской противовоздушной обороны.

Украина получит системы ПВО Patriot

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 16 января, в Вашингтоне во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что он тоже примет участие в инициативе по отправке систем ПВО Patriot в Украину.

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

Как отметил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, специалисты ВСУ могут овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. Уже есть опыт успешного обучения работе с ПВО IRIS-T и NASAMS – их удалось освоить за несколько недель.

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