Россия начала готовить новую попытку перехватить инициативу в войне - Зеленский

По словам Зеленского, характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Российская Федерация готовит новую попытку перехватить инициативу в войне против Украины. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, Киеву необходимы новые поставки вооружений.

"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении - все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", - заявил он.

Президент подчеркнул, что сегодня хороший пример подала Великобритания.

"Объявлено о новом пакете оборонной помощи - то, что нужно. Танки, прочая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с премьер-министром Риши Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, благодарю каждого британца за ощутимую и своевременную поддержку", - добавил Зеленский.

Ракетный удар по Днепру 14 января

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

16 января в ОВА сообщили, что из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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