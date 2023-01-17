Нидерланды официально передают Украине систему Patriot

Премьер-министр Нидерландов также добавил, что он сегодня утром уже обсудил это с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Patriot, ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 16 января, в Вашингтоне во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что он тоже примет участие в инициативе по отправке систем обороны в Украину.

Как пишет Rfi.Fr, речь идет о ЗРК Patriot.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту системы противовоздушной обороны Patriot. Я считаю, что это важно, и мы присоединились к этому", - сказал Рютте Байдену в Белом доме.

Премьер-министр Нидерландов также добавил, что он сегодня утром уже обсудил это с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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