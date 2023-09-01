"Очень всерьез и тщательно планировали": Буданов рассказал, как Кремль готовил покушения на Зеленского

Несколько раз всерьез русские агрессоры готовили определенные операции по ликвидации президента Зеленского, сказал генерал Буданов.

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Буданов, Зе, Кремль / коллаж Главред, фото УНИАН

В столице страны-агрессора РФ представители режима диктатора Путина несколько раз "готовили определенные операции" по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью Наталье Мосейчук.

"Давайте так, несколько раз всерьез они готовили определенные операции. Очень всерьез и тщательно планировали подготовительные мероприятия. В конце концов, вы видите, что украинские службы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло", — подчеркнул Буданов.

Покушения на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительного сговора будут представлены Международному суду.

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