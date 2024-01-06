Выборы в США: более 20 штатов могут запретить Трампу баллотироваться – NYT

Официально обжаловали кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента по меньшей мере в 34 штатах.

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Иски против Трампа основываются на пункте 14 поправки Конституции США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Более 20 штатов могут запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать на выборах в США в 2024 году. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные анализа судебных протоколов и других документов.

Издание отмечает, что официально обжаловали кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента по меньшей мере в 34 штатах. Трамп был дисквалифицирован по праймериз в штатах Колорадо и Мэн до рассмотрения апелляций.

Вместе с тем, многие судебные обжалования были отклонены или не продвигаются в суде. Таким образом, кроме Колорадо и Мэн, "еще по крайней мере в 20 штатах этот вопрос остается нерешенным".

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Иски против Трампа основываются на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

Однако это положение является расплывчатым и не уточняет, как именно должен быть реализован этот запрет.

NYT отмечает, что в 21 из 34 штатов, где был инициирован запрет для Трампа, на прошлых выборах президента победил действующий глава государства Джо Байден.

Одним из последних петицию об исключении экс-президента из бюллетеней праймериз подали избиратели в штатах Массачусетс и Иллинойс.

Как сообщал Главред, Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Дипломат Александр Хара считает, что 45-й президент США Дональд Трамп может использовать в свою пользу ситуацию с запретом баллотироваться на выборах.

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