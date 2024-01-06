Жена с ребенком остались на трассе: на Закарпатье работники ТЦК похитили украинца

Представители ТЦК и СП забрали мужчину в военкомат прямо с блокпоста на дороге. Телефон у него забрали.

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Похищенный мужчина может находиться в Хустском ТЦК или же его увезли в Ровенскую область / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В селе Межгорье Закарпатской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки похитили мужчину – они силой вытащили его из автомобиля на блокпосту и увезли его в Хустский ТЦК. Жена украинца вместе с ребенком остались на трассе.

О инциденте рассказал народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

"Остановили на блокпосте водителя люди в военной форме ("военкоматные" по идее), в жесткой форме угрозами заставили поехать в ТЦК. То, что в машине остаются жена с ребенком, не учли. Сказали оформят повестку в ТЦК (Днепр) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он "исчез", - написал нардеп в Facebook.

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Телефон у мужчины, вероятно, забрали.

"За похищение людей и незаконный отбор вещей никого же не наказали, а значит, система говорит "можно" заниматься беззаконием", — добавил Мазурашу.

По словам нардепа, похищенный мужчина может находиться в Хустском ТЦК или же его увезли в Ровенскую область.

"Жена с ребенком остались в машине. Ждали, что вернется, так же сказали "военноматные"…Практики вождения у женщины нет. Прождали растерянные с ребенком с обеда до вечера там, возле ТЦК. Ночью уже пошли искать, где переночевать. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время…", — добавил Мазурашу.

Мобилизация в Украине

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Об основных изменениях можно почитать в материале: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.

4 января Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начинает рассмотрение законопроекта о рекрутинге, мобилизацию и прохождение службы. Процесс рассмотрения законопроекта в комитете продлится несколько дней.

Ранее бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию в Украине путем проведения лотереи или жеребьевки. Идея Милованова состоит в том, чтобы случайным образом выбирать день и месяц, и люди, рожденные в эту дату, будут призваны в ряды ВСУ.

Тем временем народный депутат Украины Марьяна Безуглая лишилась должности после скандальных заявлений о мобилизации.

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