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Уже третья страна объявила о готовности закрыть пограничный проход с Россией

Яна Ставская
16 ноября 2023, 21:08
Правительства стран прибегают к таким крайним мерам из-за наплыва мигрантов.
Уже третья страна объявила о готовности закрыть пограничный проход с Россией
Россиянам грозит "блокада" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, pixabay

Норвегия, уже третья европейская страна, объявила о готовности закрыть четыре пункта пропуска на границе Финляндии и России.

Как заявила министр Норвегии Эмили Энгер Мель, повышенной активности на единственном сухопутном пограничном пункте с Россией Сторскогу не наблюдается, но страна следит за ситуацией.

"Мы тщательно следим за ситуацией, может быть целесообразным оперативно закрыть границу в случае необходимости", - цитирует Мель информагентство NTB.

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Какие страны еще могут закрыть границу из России из-за мигрантов

Чуть раньше премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии с 18 ноября некоторых пунктов пропуска на границе с Россией из-за наплыва "беженцев".

По его словам, российские пограничники начали пропускать через границу людей без надлежащих документов.

Премьер подчеркнул, что речь идет не о чрезвычайной ситуации, а об организованной операции.

Такую возможность из-за наплыва мигрантов рассматривает и Эстония. Руководитель эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар анонсировал вероятное закрытие четырех КПП на границе с Россией.

"Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", - высказался он.

Мигранты в России

Напомним, ранее Институт изучения войны заметил, что Россия имеет недостаток личного состава и работает над призывом мигрантов в свои войска для войны против Украины.

В сводке ISW говорилось о том, что из-за дефицита кадров российские власти преследуют мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Их хотят забрать на службу в войска. В частности, аналитики обратили внимание на задержание 21 мигранта с российскими паспортами в Красноярском крае. 18 из них были вручены повестки.

Кроме того, силовики устроили рейды в торговых центрах и на рынках недвижимости Нижегородской области. Там 50 мигрантов, которые лишь недавно стали гражданами России, обязали прибыть в военкоматы.

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Финляндия мигранты Эстония Норвегия миграция
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