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Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

Андрей Ганчук
2 сентября 2023, 08:48 обновлено 2 сентября, 08:55
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Страна-агрессор Россия испытывает дефицит личного состава и пытается найти кадры для боевых действий против Украины, пишут аналитики Института изучения войны.
Войска РФ, мигранты
Россия пытается забрать на войну мигрантов - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот соцсети

Оккупационная армия России испытывает нехватку личного состава и работает над призывом мигрантов в свои войска для войны против Украины. Российские власти преследуют лиц, которые недавно получили гражданство, чтобы вручить им повестки. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что из-за дефицита кадров российские власти преследуют мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ. Их хотят забрать на службу в войска.

В частности, аналитики обратили внимание на задержание 21 мигранта с российскими паспортами в Красноярском крае. 18 из них были вручены повестки.

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Кроме того, силовики устроили рейды в торговых центрах и на рынках недвижимости Нижегородской области. Там 50 мигрантов, которые только недавно стали гражданами России, обязали прибыть в военкоматы.

Мобилизация в России

В августе американское агентство Bloomberg написало, что ФСБ поставило ультиматум главе Кремле Владимиру Путину и потребовало уволить министра обороны оккупантов Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова и объявить всеобщую мобилизацию. Впрочем, по данным журналистов, никаких признаков отстранения Шойгу и Герасимова пока нет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ране заявил, что Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек. По его словам, Москва не останавливала мобилизацию и скрыто призывает от 20 до 22 тысяч человек в месяц.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что России удастся мобилизовать 450 тысяч человек на войну против Украины. Однако, по его мнению, россияне испытывают проблемы с оснащением, и такую группировку они могут подготовить максимум к зиме.

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