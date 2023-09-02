Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

Оккупационная армия России испытывает нехватку личного состава и работает над призывом мигрантов в свои войска для войны против Украины. Российские власти преследуют лиц, которые недавно получили гражданство, чтобы вручить им повестки. Об этом заявили в Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что из-за дефицита кадров российские власти преследуют мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ. Их хотят забрать на службу в войска.
В частности, аналитики обратили внимание на задержание 21 мигранта с российскими паспортами в Красноярском крае. 18 из них были вручены повестки.
Кроме того, силовики устроили рейды в торговых центрах и на рынках недвижимости Нижегородской области. Там 50 мигрантов, которые только недавно стали гражданами России, обязали прибыть в военкоматы.
Мобилизация в России
В августе американское агентство Bloomberg написало, что ФСБ поставило ультиматум главе Кремле Владимиру Путину и потребовало уволить министра обороны оккупантов Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова и объявить всеобщую мобилизацию. Впрочем, по данным журналистов, никаких признаков отстранения Шойгу и Герасимова пока нет.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ране заявил, что Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек. По его словам, Москва не останавливала мобилизацию и скрыто призывает от 20 до 22 тысяч человек в месяц.
Военный эксперт Олег Жданов предположил, что России удастся мобилизовать 450 тысяч человек на войну против Украины. Однако, по его мнению, россияне испытывают проблемы с оснащением, и такую группировку они могут подготовить максимум к зиме.
Другие новости:
- ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский
- ВСУ бьют войска РФ и достигли паритета с врагом в одном из ключевых компонентов
- Войска РФ должны выйти из Крыма, есть два пути возврата полуострова – Зеленский