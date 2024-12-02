"Украинский сценарий" протестов: в МИД жестко ответили на обвинения Тбилиси

Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест, подчеркнули в МИД.

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В МИД ответили на обвинения Тбилиси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Тбилиси пытается втянуть Украину во внутриполитические процессы

Власти Грузии реализовывают "белорусский сценарий"

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает продолжающиеся нарушения прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии.

Как говорится в комментарии МИД, грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест, тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа.

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Также во внешнеполитическом ведомстве "решительно отвергли" настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране.

"Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализовывая в это время на практике "белорусский сценарий", — указывается в документе.

Подчеркивается, что Украина "была и остается" приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа.

"В этом контексте, выражаем солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступили против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС", — резюмирует комментарий.

Протесты в Грузии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Грузию охватили массовые протесты. Протесты вспыхнули в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах страны из-за решения правительства отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что переговоры о вступлении в ЕС будут отложены на ближайшие годы, что повлекло волну протестов.

Как сообщал Главред, силовики жестоко разогнали демонстрантов в Тбилиси. Против протестующих применяли водометы и перцовый спрей, а также задержали по меньшей мере 43 человека.

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Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы в Грузии провели 26 октября 2024 года, пишет Википедия. В день выборов зафиксировали ряд нарушений. В частности, в Марнеули был закрыт избирательный участок из-за опубликованного оттуда видео вброса бюллетеней. На оператора, когда тот снял процесс вброса, было совершено нападение. Центральная избирательная комиссия заявила, что по этому случаю открыто уголовное дело, а все голоса с участка будут считаться недействительными. После нападения сторонников Грузинской мечты на офисы Единого национального движения, два человека были госпитализированы. В общем, наблюдатели на выборах по всей стране заявляли о случаях запугивания избирателей и вброса бюллетеней. Впоследствии Бидзина Иванишвили заявил о победе от имени Грузинской мечты, а Тина Бокучава, председатель Единого национального движения, обвинила ЦИК и Иванишвили в том, что те сфальсифицировали выборы, и добавила, что оппозиция "будет бороться, как никогда раньше, чтобы отвоевать свое европейское будущее". Ника Гварамия из коалиции Ахали назвал избирательный процесс "конституционным переворотом". В конце концов грузинская оппозиция требует провести повторные парламентские выборы, а в Тбилиси состоялся большой митинг, на котором также выступила президент страны Саломе Зурабишвили и пообещала, что "никто не сможет украсть европейское будущее Грузии".

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