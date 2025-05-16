Слава из "Неангелов" воссоединилась с мужем Каминским

Кратко:
- Что сделала Каминская на Тенерифе
- С кем она показала фото
Украинская певица Слава Каминская, которая уехала с детьми за границу в начале полномасштабной войны в Украине, воссоединилась со своим бывшим мужем Эдгаром Каминским.
На своей странице в Instagram, она показала фото, где позирует вместе с бывшим и их общими детьми на Тенерифе. Каминская очень лаконично подписала пост, опубликовав лишь сегодняшнюю дату. Свой пост Каминская дополнила символичным треком Кузьмы - "Старі фотографії".
В комментариях стали писать о том, что у Каминской - красивая семья. "Очень мудрые папа и мама, что сохранили эту дружбу", "Какая красивая семья", "Ну какие же Вы все восхитительные", - пишут они.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".
А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.
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Кто такая Слава Каминская
Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.
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