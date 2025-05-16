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И Кейт и Меган рыдали перед королевской свадьбой: почему они поссорились

Алена Кюпели
16 мая 2025, 14:47
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Королевский инсайдер раскрыл тайные подробности того, как прошла свадьба Гарри и Меган.
Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за Шарлотты
Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за Шарлотты / Коллаж Главред, фото Instagram/meghan, _kate_middleton_royal

Кратко:

  • Почему плакали принцессы
  • При чем тут маленькая принцесса Шарлотта

Меган Маркл и Кейт Миддлтон якобы обе были в слезах после ссоры из-за платья принцессы Шарлотты для свадьбы герцогини Сассекской с принцем Гарри в 2018 году.

Королевский сотрудник утверждал, что новоиспеченные невестки заставили друг друга плакать из-за спора. Об этом он написал в новой книге Тома Куинна "Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг", пишет Page Six.

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"Я могу сказать вам, что все газеты и комментаторы неправильно поняли это", — сказал анонимный сотрудник королевскому биографу.

Меган Маркл
Меган Маркл / ua.depositphotos.com

"Правда в том, что, как и во многих подобных ссорах между сестрами, братьями или даже невестками, обе стороны были очень расстроены". Сотрудник объяснил, что обе дамы остались "плакать навзрыд".

Правда в том, что во время обсуждения платья подружки невесты Меган сказала несколько вещей, о которых она сожалела, а Кейт сказала несколько вещей, о которых она позже пожалела, но все это было в пылу момента", — сказал инсайдер.

Кейт Миддлтон пережила нелегкие времена
Кейт Миддлтон пережила нелегкие времена / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

После того, как Маркл и Гарри сказали "да", начали циркулировать слухи о разладе между бывшей актрисой и принцессой Уэльской. Таблоиды того времени сообщали, что Маркл заставила Миддлтон плакать из-за пошива платья дочери последней.

В 2021 году Маркл ответила на сплетни во время сенсационной беседы с Опрой Уинфри, заявив, что на самом деле это Миддлтон заставила ее плакать.

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Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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