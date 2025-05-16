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"Прекращения огня не будет": мрачный прогноз насчет переговоров в Стамбуле

Алексей Тесля
16 мая 2025, 12:15
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Владимир Путин надеется на наступление российских войск летом, пояснил Тарас Загородний.
ВСУ, Загородний
Тарас Загородний оценил возможность прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Главред

Главное из заявлений Загороднего:

  • Никакого прекращения огня не будет
  • Путин надеется на наступление российских войск летом

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, какого результата можно ждать конкретно от встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

"Никакого. Если Путин один раз сказал, что Украина должна покинуть Херсонскую и Запорожскую области, официально отказаться от членства в НАТО, а потом добавил – еще должна быть прекращена помощь Украине, то это значит, что все эти "шнурки" будут на встрече все это повторять. По-другому не получится", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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При этом эксперт также скептически оценивает возможность достижения на переговорах цели прекращения огня.

"Никакого прекращения огня не будет. Путин надеется на наступление российских войск летом и уверен, что оно пройдет хорошо. Поэтому прекращения огня не будет. На Россию могут подействовать и заставить прекратить бои только жесткие шаги, например, если украинцы с европейцами перекроют порты Новороссийска и Балтики, а также остановят российское авиасообщение", - добавил Загородний.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее в РФ заявили о своей позиции и задачах на переговорах в Стамбуле. В РФ заявили, что хотят устранить "базовые первопричины" войны.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что дадут переговоры в Стамбуле. Президент Украины теперь может требовать введения "адских санкций" против России.

Как писал Главред, личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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