"Прекращения огня не будет": мрачный прогноз насчет переговоров в Стамбуле

Главное из заявлений Загороднего:
- Никакого прекращения огня не будет
- Путин надеется на наступление российских войск летом
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, какого результата можно ждать конкретно от встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.
"Никакого. Если Путин один раз сказал, что Украина должна покинуть Херсонскую и Запорожскую области, официально отказаться от членства в НАТО, а потом добавил – еще должна быть прекращена помощь Украине, то это значит, что все эти "шнурки" будут на встрече все это повторять. По-другому не получится", - подчеркнул он в интервью Главреду.
При этом эксперт также скептически оценивает возможность достижения на переговорах цели прекращения огня.
"Никакого прекращения огня не будет. Путин надеется на наступление российских войск летом и уверен, что оно пройдет хорошо. Поэтому прекращения огня не будет. На Россию могут подействовать и заставить прекратить бои только жесткие шаги, например, если украинцы с европейцами перекроют порты Новороссийска и Балтики, а также остановят российское авиасообщение", - добавил Загородний.
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Ранее в РФ заявили о своей позиции и задачах на переговорах в Стамбуле. В РФ заявили, что хотят устранить "базовые первопричины" войны.
Напомним, ранее появился прогноз о том, что дадут переговоры в Стамбуле. Президент Украины теперь может требовать введения "адских санкций" против России.
Как писал Главред, личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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