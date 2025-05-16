Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет

Цекало отвратительно поступил с бывшей женой - он бросил ее ради молодой художницы Дарина Эрвин.

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Цекало бросил жену с детьми / Коллаж Главред, фото ОК

Кратко:

Почему Цекало бросил сестру Веры Брежневой

Как выглядят дети Цекало

Российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало, который молчит о военном вторжении России в Украину, имеет за плечами несколько браков, а также детей.

В частности, он был женат на путинистке и предательнице Лолите Милявской, которая родила особенную дочь. Цекало позже говорил, что ребенок не его и никак не принимал участия в жизни девочки.

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Цекало бросил Галушку ради художницы / Фото ОК

Одной из избранниц Цекало стала сестра украинской певицы Веры Брежневой Виктория Галушка. Они были в браке с 2008 по 2018 год. Ни свою свадьбу, ни развод супруги не афишировали. За время совместной жизни младшая сестра Веры Брежневой родила от продюсера двоих детей.

В 2008 году на свет появилась дочь Александра, а через четыре года — сын Михаил. Но ни дети, ни совместная работа не смогли скрепить брак продюсера и блондинки. Расстались они со скандалом.

Цекало ужасно поступил с женой / Фото ОК

Цекало бросил ее ради молодой художницы-казашки Дарины Эрвин. Продюсер забрал у бывшей жены свою фамилию. Ему пришлось обратиться к адвокатам и заплатить внушительную сумму Виктории, чтобы она сменила его фамилию. Александр не скупился, так как ему было важно, чтобы только Эрвин была по документам официально Цекало.

Дочь Цекало и Галушки / Фото Светские новости

К слову, на днях Цекало впервые за долгое время заговорил о Галушке. И сделал это пренебрежительно, предварительно мокнув и Веру Брежневу. По его словам, в отличие от прекрасной Дарины в экс-супруге нет ничего выдающегося. "Даже сейчас ее вспоминают разве что как сестру псевдопевицы", — сказал Цекало.

Дочь Цекало и Галушки / Фото Светские новости

Интересно, что дети Цекало практически не общается со своими детьми.

Сын Цекало - редкое фото / Фото fedpress.ru

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Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.

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Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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