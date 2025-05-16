Появился новый прогноз на победителя Евровидения 2025: Украина в лидерах

Вы узнаете:
- Как Chat GPT оценивает шансы Украины на Евровидении 2025
- Какое место может занять Ziferblat
Chat GPT сформировал прогноз результата гранд-финала Евровидения-2025 на основе открытых данных, ставок и социальной активности в Сети.
В отличии от прогноза букмекеров, в этом прогнозе Украина попадает в десятку лучших. Отметим, букмекеры пророчат группе Ziferblat с песней Bird of Pray 13 место.
Вот какие баллы показал Chat GPT для представителей Украины:
Оценки жюри: от 25 до 75 баллов.
Зрительское голосование: ожидается 80-120 баллов.
Общая сумма: от 105 до 195 баллов, а это гарантия попадания в десятку фаворитов конкурса.
"Ziferblat имеют все шансы на достойное выступление в финале Евровидения 2025". Их песня Bird of Pray не только музыкально сильная, но и несет мощное эмоциональное послание, которое может найти отклик в сердцах европейских зрителей. Хотя победа маловероятна, попадание в топ-10 вполне возможно", – идется в отчете.
Десятка лучших исполнителей Евровидения 2025 по прогнозу ИИ:
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Франция: Louane – Maman
- Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise
- Нидерланды: Claude – C'est la Vie
- Финляндия: Erika Vikman – Ich Komme
- Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
Смотрите видео выступления группы Ziferblat:
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Евровидение-2025 - последние новости
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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