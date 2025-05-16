Появился новый прогноз на победителя Евровидения 2025: Украина в лидерах

Этот прогноз точно больше понравится украинцам.

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Ziferblat - прогноз на гранд-финал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat, Евровидение

Вы узнаете:

Как Chat GPT оценивает шансы Украины на Евровидении 2025

Какое место может занять Ziferblat

Chat GPT сформировал прогноз результата гранд-финала Евровидения-2025 на основе открытых данных, ставок и социальной активности в Сети.

В отличии от прогноза букмекеров, в этом прогнозе Украина попадает в десятку лучших. Отметим, букмекеры пророчат группе Ziferblat с песней Bird of Pray 13 место.

Вот какие баллы показал Chat GPT для представителей Украины:

Оценки жюри: от 25 до 75 баллов.

Зрительское голосование: ожидается 80-120 баллов.

Общая сумма: от 105 до 195 баллов, а это гарантия попадания в десятку фаворитов конкурса.

"Ziferblat имеют все шансы на достойное выступление в финале Евровидения 2025". Их песня Bird of Pray не только музыкально сильная, но и несет мощное эмоциональное послание, которое может найти отклик в сердцах европейских зрителей. Хотя победа маловероятна, попадание в топ-10 вполне возможно", – идется в отчете.

Прогноз на победителя Евровидения 2025 / фото: скрин Chat GPT

Десятка лучших исполнителей Евровидения 2025 по прогнозу ИИ:

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

Австрия: JJ – Wasted Love

Франция: Louane – Maman

Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Нидерланды: Claude – C'est la Vie

Финляндия: Erika Vikman – Ich Komme

Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights

Украина: Ziferblat – Bird of Pray

Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Смотрите видео выступления группы Ziferblat:

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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